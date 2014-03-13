Минэнергоугля сменило руководство «Укрэнерго»

Министерство энергетики и угольной промышленности назначило исполняющим обязанности директора Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Константина Ущаповского, говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что приказом Минэнергоугля от 11 марта Петр Омельяновский был уволен с должности директора «Укрэнерго».

Кроме этого, приказом министерства от 5 марта был уволен с должности заместителя директора по капитальному строительству и закупкам Алексей Киндеев. На эту должность пока никого не назначили.

Справка УНИАН. Константин Ущаповский до своего назначения с 2010 года занимал должность заместителя директора — главного диспетчера «Укрэнерго».

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередачи Украины.

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