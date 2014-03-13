Шебелинский ГПЗ останавливают для ремонта

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», с 16 марта на две недели останавливает работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) для проведения планового ремонта, говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" будет находиться на плановом ремонте с 14 по 21 марта.

Как отметили УНИАН в пресс-службе компании, завод останавливается на ремонт два раза в год.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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