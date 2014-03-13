Феодосийскую нефтеперевалочную базу захватили люди Аксенова – источник

Представители самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова захватили Феодосийскую нефтеперевалочную базу.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Неизвестные люди заняли территорию предприятия, сказали, что представляют интересы Аксенова. Поставили своего директора, сказали, что теперь они здесь будут работать», - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабинет министров одобрил заключение договора о совместной деятельности между компанией "Промнафтосервис", иностранным предприятием "Транскарго-терминал" и госкомпанией "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами", предоставляющей услуги по перевалке нефти и светлых нефтепродуктов. Согласно документу компании обязуются произвести реконструкцию предприятия.

Справка УНИАН. «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является одним из крупнейших в отрасли предоставления услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов в Украине. Предприятие предоставляет следующие услуги: работы по перевалке сырой нефти с выполнением условия сохранения качества трех сортов одновременно; работы по перевалке светлых нефтепродуктов с выполнением условия сохранения качества четырех сортов; работы по лабораторным испытаниям моторных топлив и анализа нефти, светлых и темных нефтепродуктов на соответствие требованиям государственных стандартов и действующих нормативных документов.