Депутаты предлагают вернуть НДС на импорт газа

Депутаты от партии «Батькивщина» Андрей Сенченко и Лидия Котеляк предлагают Верховной Раде вернуть взимание НДС при импорте природного газа.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован депутатами 11 марта.

Согласно пояснительной записке, парламент 28 января 2014 года внес изменения в Налоговый кодекс Украины, которым отменил взимание НДС при импорте газа. Такие законодательные изменения были обоснованы стремлением снизить налоговую нагрузку на НАК «Нафтогаз Украины» с целью улучшения финансового состояния компании для возможности вести выплаты за российский газ.

Однако, как отмечают депутаты Сенченко и Котеляк, от уплаты НДС освобождались не только НАК «Нафтогаз Украины», но и «другие субъекты хозяйствования (в том числе и частные), которые не являются уполномоченными субъектами по формированию ресурса природного газа для населения и потребителей Украины».

«Таким образом, частные субъекты хозяйствования получают налоговые преференции, за счет чего возникают сверхприбыли от торговли природным газом, вследствие чего бюджет недополучит значительную сумму доходов», - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, если в 2014 году будет импортировано 27,3 млрд кубометров природного газа, а цена на газ во втором квартале 2014 года составит 368,5 долларов за 1000 кубометром (по курсу 9,21 грн.) - ввозная НДС составит минимум 18,5 млрд гривень.

Справка УНИАН. В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).

В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимается госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». Однако, российский газовый монополист уже заявил о возврате к прежним ценам на топливо с 1 апреля 2014 года, что вновь может лишить «Нафтогаз» монопольного положения на рынке газа Украины.