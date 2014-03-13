Украина уберет посредников из договоров по добыче газа с американскими компаниями

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено убрать «непрозрачных» украинских посредников в договорах по добыче природного газа с американскими нефтегазовыми компаниями.

Соответствующее распоряжение содержится в приказе министерства от 11 марта.

Согласно документу, министерство поручает профильным департаментам и НАК «Нафтогаз Украины» до 14 марта 2014 года совместно с иностранными партнерами проработать условия договоров о разделе продукции, обеспечив изъятие из украинской стороны непрозрачных участников.

Также поручено проанализировать выполнение заключенных в 2010-2014 гг. договоров о совместной деятельности и по результатам подготовить предложения по повышению эффективности такого сотрудничества.

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Справка УНИАН. 24 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и ООО «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

ООО «Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

5 ноября 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и ООО «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

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27 ноября 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря. Согласно сообщению компании Eni, ее участие в проекте составляет 50%, участие французской EDF — 5%, ООО «Воды Украины» - 35%, а также госкомпания «Черноморнефтегаз» - 10%.