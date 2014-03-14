Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая

08:47, 14 марта 2014
Энергетика
0

Нефть марки Brent подешевела на 0,41%, марки WTI - подорожала на 0,24%.

На рынок нефти оказывают давление статданные из США и Китая / comments.ua

На мировых торгах в пятницу, 14 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,41% - до 107,57 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,24% и составила 98,23 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 9 тысяч и составило 315 тысяч, достигнув минимума с ноября 2013 года.

Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 0,3% в месячном исчислении, что выше прогнозов аналитиков.

По мнению экспертов, положительная статистика из США поддерживает улучшение прогноза по спросу на нефть. 

В то же время инвесторы сохраняют опасения по поводу экономики Китая. За текущую неделю они вывели около 1,2 триллиона долларов с рынков акций, стремясь избежать вложений в рисковые активы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter