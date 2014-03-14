Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая
Нефть марки Brent подешевела на 0,41%, марки WTI - подорожала на 0,24%.
На мировых торгах в пятницу, 14 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,41% - до 107,57 доллара за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,24% и составила 98,23 доллара за баррель, передает Bloomberg.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 9 тысяч и составило 315 тысяч, достигнув минимума с ноября 2013 года.
Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 0,3% в месячном исчислении, что выше прогнозов аналитиков.
По мнению экспертов, положительная статистика из США поддерживает улучшение прогноза по спросу на нефть.
В то же время инвесторы сохраняют опасения по поводу экономики Китая. За текущую неделю они вывели около 1,2 триллиона долларов с рынков акций, стремясь избежать вложений в рисковые активы.