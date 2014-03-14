США из-за событий в Украине могут заблокировать сделку "Роснефти" и Morgan Stanley

События в Украине и вокруг референдума в Крыму могут создать проблемы для покупки "Роснефтью" нефтетрейдингового бизнеса инвестиционного банка Morgan Stanley, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как передает ПРАЙМ, в декабре прошлого года "дочка" "Роснефти", зарегистрированная в РФ, подписала с Morgan Stanley обязывающий договор. Периметр сделки охватывал доступ к международной сети нефтехранилищ, значительным запасам нефти и нефтепродуктов, сопутствующие контракты с потребителями, а также акции и доли в профильных дочерних компаниях в области инфраструктуры.

Для завершения сделки необходимо одобрение Комитета по иностранным инвестициям США (Committee on Foreign Investment, CFIUS), который, в свою очередь, может заблокировать сделку из-за рисков для национальной безопасности.

Один из источников WSJ сказал, что "Роснефть" может заплатить за нефтетрейдинговый бизнес Morgan Stanley несколько сотен миллионов долларов. Он также добавил, что компаниями потребуются месяцы для получения одобрения сделки со стороны правительства США.