Госшахты обяжут продавать уголь без посредников

Министерство энергетики и угольной промышленности обяжет государственные шахты продавать уголь для тепловых электростанций без посредников, по рыночным ценам.

Соответствующее решение закреплено в приказе министерства от 11 марта.

Согласно документу, министерство поручило руководителям всех госшахт совместно с госпредприятием «Уголь Украины» до 21 марта 2014 года пересмотреть все контракты на поставки обогащенного угля.

Кроме этого, согласно приказу министерства, поручено принять меры для недопущения продажи посредникам необогащенного угля.

Как ранее сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за январь-февраль 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 12% - до 2,574 млрд грн по сравнению с 2,298 млрд грн убытков за январь-февраль 2013 года.

За 2013 год шахты увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

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