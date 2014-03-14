Кризис задержит начало добычи сланцевого газа в Украине

Политическая нестабильность и присутствие российских войск в Крыму не позволит Украине начать добычу сланцевого газа в 2017 году, а также избавиться от зависимости от российского газа в ближайшие годы, сообщает агентство Reuters.

«Начало добычи сланцевого газа в Украине, которое оптимисты планировали на 2017 год, скорее всего, будет отложено до более реалистичного срока, примерно до 2020 года. Сейчас все приостановлено, по крайней мере до разрешения ситуации в Крыму и проведения новых президентских выборов», - цитирует агентство аналитика IHS Global Insight Эндрю Неффа.

Представитель американского нефтегазового гиганта Chevron, имеющего контракт на добычу сланцевого газа на западе Украины, сообщил Reuters, что компания только начинает работу в Украине и внимательно следит за ситуацией.

Представитель компании Shell, получившей эксклюзивное право разработки Юзовского месторождения на востоке Украины, сказала агентству, что политический кризис не повлиял на работу Shell.

Однако, как отмечает агентство, новые власти Украины, скорее всего, захотят пересмотреть соглашения, заключенные при бывшем президенте Викторе Януковиче.

"Новый министр по охране окружающей среды постоянно выступал против проектов добычи сланцевого газа, когда был в оппозиции. С этой точки зрения теперь было бы логично усомниться в их продолжении", - сказал Reuters старший научный сотрудник газовой программы Оксфордского института энергетических исследований Саймон Пирани.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности намерено убрать «непрозрачных» украинских посредников в договорах по добыче природного газа с американскими нефтегазовыми компаниями.

Читайте такжеРоссийская агрессия в Крыму ставит под угрозу добычу газа в Черном море - СМИ

Справка УНИАН. 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и ООО «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

ООО «Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

Читайте такжеПольша освободит добытчиков сланцевого газа от уплаты налогов

5 ноября 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и ООО «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

Читайте такжеПродан обсудил с главой Shell проект по добыче сланцевого газа

27 ноября 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря. Согласно сообщению компании Eni, ее участие в проекте составляет 50%, участие французской EDF — 5%, ООО «Воды Украины» - 35%, а также госкомпании «Черноморнефтегаз» - 10%.