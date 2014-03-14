«Газпром» не будет переводить Украину на предоплату – боится сорвать транзит в Европу

В российском газовом концерне «Газпром» не хотят переводить Украину на предоплату, чтобы не сорвать транзит в Европу, но опасаются, что долг Украины за потребленный газ может сказаться на дивидендах и инвестиционной программе компании.

Как передает телеканал «Россия 24», об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в Германии.

"С начала года месяц от месяца долг все увеличивается и увеличивается. Да, на Украине глубокий политический кризис, но за газ платить надо. И мы сегодня видим, что наши действия по отношению к Украине являются абсолютно лояльными. У нас есть все права в соответствии с действующим контрактом перейти на предоплату за поставки российского газа на Украину. Но мы этого не делаем, и мы видим, что это является очень важным моментом для того, чтобы на Украине не случился экономический коллапс, чтобы не возникли риски для транзита российского газа в Европу", - заявил Миллер.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

По словам Миллера, сейчас Европейский Союз, США, международные финансово-кредитные организации много говорят о финансовой помощи Украине. «Но надо также отметить, что уже в настоящее время Россия оказывает финансовую помощь Украине в объеме 5 млрд долл. И это кредит нашего российского правительства Украине в объеме 3 млрд долл. в конце прошлого года и недополучение "Газпромом" почти 2 млрд долл. за поставки газа - это фактически наш аванс украинский экономике, украинской промышленности", - сказал он.

"В связи с этим должно быть четкое понимание того, когда и в каких объемах будет предоставлена финансовая помощь Украине, для того чтобы Украина полностью рассчиталась за газовые долги, полностью оплачивала текущие поставки газа. Мы хотим, чтобы наши украинские партнеры были платежеспособными, мы не хотим газового кризиса", - заявил Миллер.

Он отметил, что неполучение оплаты за газ для "Газпрома" - это недофинансирование текущей инвестиционной программы компании, это недополучение доходов в бюджет, это также вопрос выплаты дивидендов акционерам компании. «Среди наших частных акционеров достаточно большое количество иностранных акционеров. Это также их доходы, это также их дивиденды. Нам нужна ясность в этом вопросе", - сказал глава "Газпрома".

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Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В тот же день глава компании Алексей Миллер намекнул на возможность прекращения поставок газа в Украину в случае неуплаты за поставленный газа.

Справка УНИАН. Страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе обвиняла Украину, которая якобы воровала газа. Украина опровергала все обвинения.

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19 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.