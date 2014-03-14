Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день – до 92,7 миллиона баррелей, что на 1,4 миллиона баррелей в день выше показателя 2013 года, следует из мартовского отчета организации, сообщает Прайм.

"Согласно прогнозам, большая часть этого роста будет приходиться на развивающиеся рынки, несмотря на их недавнюю волатильность. Примерно половина от этого прироста обеспечат страны Азии, не входящие в ОЭСР", — считает МЭА.

Читайте такжеОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2014 году

По итогам февраля мировой объем поставок нефти вырос в месячном выражении на 600 тысяч баррелей — до 92,81 миллиона баррелей в день на фоне повышения добычи странами ОПЕК на 500 тысяч баррелей.

Рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2013 году составил 1,3 миллиона баррелей в день. В 2014 году показатель, по прогнозам МЭА, составит 1,7 миллиона баррелей в день в 2014 году, что является максимумом по крайней мере с начала 1990-х годов.

Читайте такжеВ мире ожидается рекордное потребление нефти

Объем поставок из стран ОПЕК в прошлом месяце увеличился на 500 тысяч баррелей в день и впервые за последние пять месяцев превысил отметку в 30 миллионов баррелей, составив 30,49 миллиона баррелей в день. Рост показателя был обеспечен повышением добычи в Ираке до 35-летних максимумов.

Глобальные показатели нефтепереработки, как ожидается, вырастут в первом квартале на 1 миллион баррелей в день - до 76,6 миллиона баррелей в день. При этом МЭА отмечает, что период сезонного техобслуживания НПЗ может привести к сокращению показателя в апреле до 74,8 миллиона баррелей в день.