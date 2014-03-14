Правительство обещает не продавать ГТС

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в интервью польскому агентству РАР.

"Мы ведем дискуссии на тему реформирования "Нафтогаза", в том числе о возможности продажи этого предприятия. Мы не рассматриваем возможности продажи украинской газотранспортной системы, поскольку это запрещено действующим законодательством",- сказал он. Министр отметил, что украинское государство практически "исчерпало" свои возможности по приватизации госкомпаний.

"Не осталось очень много того, что можно приватизировать. У нас есть список компаний, которые (согласно законам) нельзя продавать, и мы предлагаем его сократить. Ми ведем дискуссии по этому поводу", - сказал Шеремета, отказавшись предоставить подробности.

Как сообщал УНИАН, 3 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность приватизации госпредприятий энергосектора на прозрачных аукционах.

По его словам, приватизация «Черноморнефтегаза» и других компаний, которые являются частью «Нафтогаза Украины», будет способствовать преодолению коррупции в энергосекторе.

Кроме того, премьер отметил, что НАК «Нафтогаз» на сегодняшний день является «грузом для бюджета и непрозрачным монстром».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.