«Нафтогаз» закончил год с убытком в 12,5 млрд гривень

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете энергохолдинга, составленном по международным стандартам.

Согласно документу, чистый доход компании по итогам 2013 года сократился до 74,610 млрд грн с 97,409 млрд грн в 2012 году.

Валовой убыток «Нафтогаза» за прошлый год увеличился по сравнению с 2012 годом до 674,775 млн грн с 424,784 млн грн.

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«Нафтогаз» в 2013 году увеличил доход от транзита природного газа в страны Европейского Союза и СНГ до 23,94 млрд грн, что на 0,8% больше, чем за 2012 год, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, в натуральном выражении компания за 2013 год увеличила транзит газа по сравнению с 2012 годом до 86,13 млрд куб. м с 84,26 млрд куб. м.

Также сообщается, что «Нафтогаз» за 2013 год реализовал 29,36 млрд куб. м газа на сумму 60,25 млрд грн, в то время как в 2012 году компания реализовала 41,93 млрд куб. м газа на сумму 76,79 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.