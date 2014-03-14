Европа лучше готова к возможному срыву поставок российского газа, чем 5 лет назад - Fitch

17:52, 14 марта 2014
Энергетика
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Потери европейских компаний в случае сбоя в поставках топлива будут минимальными и временными.

Спрос на газ в Европе сократился.

Европейские энергокомпании на сегодняшний день подготовлены к возможным срывам поставок российского газа через территорию Украины лучше, чем это было в январе 2009 года, когда Россия временно прекратила транзит газа через Украину, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Агентство отмечает, что улучшение условий для Европы после событий 2009 года в первую очередь связано с запуском обходного газопровода «Северный поток», что привело к значительному снижению объемов поставок газа через территорию Украины, а также с модернизацией самой газотранспортной системы Европы и сокращением объемов потребления газа на тепловых электростанциях. 

Кроме того, агентство сообщает, что спрос на этот вид топлива в Европе сократился по сравнению с 2009 годом. Также снижению потребления газа в Европе, по мнению агентства, способствует увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников и относительно дешевый уголь.

Агентство отмечает, что финансовые потери для европейских компаний в случае сбоя в поставках топлива, скорее всего, будут минимальными и будут носить временный характер, что будет расценено как форс-мажорное обстоятельство, а следовательно, не приведет к штрафным санкциям.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года в российском газовом холдинге «Газпром» намекнули на возможность прекращения поставок газа в Украину в случае неоплаты за поставленный газ в размере 1,89 млрд долл. 

Справка УНИАН. Страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, заявляя о воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис Пибалгс заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

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