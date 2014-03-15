Нефть подорожала из-за ожиданий роста мирового спроса на нее

Мировые цены на нефть в пятницу выросли на фоне улучшенных прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому спросу на нефть, а также ожидания проведения референдума в Крыму, передают РИА Новости.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil возросла на 1,18 доллара - до 108,57 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,69 доллара - до 98,89 доллара за баррель.

Мартовский доклад МЭА свидетельствует о будущем росте спроса на сырье, что поддерживает повышение котировок. МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день – до 92,7 миллиона баррелей, что на 1,4 миллиона баррелей в день выше показателя 2013 года.

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В то же время, в США начинается сезон техобслуживания нефтеперерабатывающих заводов, что на фоне улучшения погодных условий может привести к дальнейшему росту нефтяных запасов страны.