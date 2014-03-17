Цены на нефть растут на фоне ситуации в Крыму

На мировых торгах в понедельник, 17 марта, цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Крыма.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,07% - до 108,29 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,23% и составила 99,12 доллара за баррель, передает Bloomberg.

16 марта в Крыму прошел референдум о присоединении АРК к России. 17 марта сообщили, что почти 97% населения автономии проголосовали "за". Запад не признает легетимность референдума и угрожает РФ санкциями.

Эксперты полагают, что следует ожидать дальнейшего роста цен на нефть в виду увеличения геополитической напряженности.

Дополнительную поддержку котировкам нефти оказывают сообщения из Ливии о том, что протестующие перекрыли нефтепровод, по которому осуществляются поставки с одного из крупнейших в стране месторождений - Эль-Шарара.