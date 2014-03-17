"Газпром", опасаясь санкций Запада, предлагает клиентам в ЕС скидки

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами возможность поддержки взамен на новые уступки. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к «Газпрому» и одной из европейских компаний.

Факт переговоров по условиям контрактов с «Газпромом» подтвердили «Ведомостям» представители нескольких европейских компаний, но от детальных комментариев они отказались.

Как передает Bloomberg, гендиректор Eni Паоло Скарони в интервью изданию Sole 24 Ore рассказал, что к концу апреля его компания рассчитывает заключить соглашение об изменении условий контракта. Близкий к компании источник уточняет, что основные изменения должны коснуться правила «бери или плати». Представитель E. On лишь отметил, что партнеры регулярно пересматривают цены, чтобы они были конкурентоспособными. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Такая активность может быть связана с возможными санкциями против России со стороны ЕС из-за событий в Украине. Представители Евросоюза обсудят эту возможность 17 марта.

Европа может принять политическое решение снижать закупки газа у «Газпрома», считает агентство Fitch Ratings. В 2013 г. компания обеспечила поставки 30% экспортного газа в Западную Европу (и Турцию).

«Международный дипломатический спор с Россией по вопросу кризиса в Украине может привести к изменениям в европейской энергетической безопасности, традиционной задачей которой была диверсификация направлений транспортировки газа в ЕС за счет сети новых трубопроводов, но не диверсификация самих источников газа», — говорится в отчете Fitch.

В начале марта министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что, «если решение найти не удастся», европейские страны будут «формулировать новый подход к энергетическим и экономическим связям с Россией с течением времени». Западные чиновники делают все возможное, чтобы ослабить зависимость от российского газа, писала 10 марта The Wall Street Journal.

Впрочем, в случае политических решений ЕС и США «Газпром» может попытаться переориентировать поставки в Китай, предполагают эксперты Fitch.