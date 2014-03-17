Украина сначала проведет реформы, а потом полностью рассчитается за российский газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан 16 марта перед внеочередным заседанием правительства.

Он выразил надежду, что Россия с пониманием отнесется к положению Украины, которая, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, продолжает погашать долг за газ.

По его словам, Украина планирует полностью рассчитаться с Россией по долгам за газ после реализации плана реформ, который сейчас согласовывается с МВФ.

Продан сообщил, что "оплата за февраль (за газ) составила около 90 млн долларов, осталось заплатить 350 млн долларов, а всего долг за 2013 год составляет 1,5 млрд долларов".

Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В тот же день глава российской компании Алексей Миллер намекнул на возможность прекращения поставок газа в Украину в случае неуплаты за поставленный газа.

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Напомним, что 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева.

Правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.

Директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что решение о новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.