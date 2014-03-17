Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Ахметова

Швейцарская прокуратура в офисе компании Рината Ахметова DTEK Trading, которая была создана материнской компанией для прямого выхода на энергетические рынки Европы, искала следы коррумпированных украинских чиновников.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ (ДТЭК входит в холдинг СКМ) Наталья Емченко.

«Все общение длилось больше часа. Прокуратура попросила документы, офис их предоставил. Основной вопрос, на который они хотели получить ответ, насколько мы понимаем: "Не было ли у вас совместного бизнеса с компаниями некоторых украинских чиновников, в отношении которых мы ведем следствие», - сообщила Емченко.

Ниже она привела официальную позицию ДТЭК по этому поводу.

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«Компания ДТЭК подтверждает, что в рамках следственных действий швейцарских властей касательно деятельности ряда бывших чиновников Украины мы предоставили правоохранительным органам Швейцарии финансовые и юридические документы наших швейцарских дочерних подразделений для изучения. Поскольку компания ДТЭК является полностью прозрачной и осуществляет свою деятельность строго в рамках действующих законов, мы окажем все необходимое содействие следственным мероприятиям. Мы также не видим никаких рисков для нашего бизнеса в связи с проведением данного расследования», - отмечается в сообщении директора по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ в соцсети Facebook.

Напомним, что, согласно сообщениям швейцарских СМИ, 27 февраля 2014 года Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Trading.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

орпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.