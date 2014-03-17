Британская нефтегазовая JKX запустила вторую скважину в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas запустила в работу вторую скважину на Елизаветовском месторождении, расположенном в 35 км к юго-востоку от Полтавы.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, компания добилась стабилизации суточной добычи газа на уровне около 170 тыс. куб. м (6,2 млн куб. футов) и конденсата на уровне 2 куб. м в сутки (14 баррелей).

Как сообщал УНИАН, JKX Oil & Gas в третьем квартале 2013 года увеличила суточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,83 раза - до 1,9 млн куб. м.

JKX Oil & Gas в 2013 году вложила до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

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