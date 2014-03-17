Крым национализировал «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу

Распущенный Верховной Радой Украины крымский парламент принял решение признать собственностью Крыма имущество госкомпаний «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (Феодосия) и «Черноморнефтегаз» (Симферополь), включая континентальный шельф.

Как сообщил пресс-центр парламента, об этом сказано в принятом на внеочередной сессии в понедельник постановлении «О вопросах энергетической безопасности Республики Крым».

Согласно данному решению, Совет министров Крыма получил согласие на создание крымских республиканский предприятий «Черноморнефтегаз» и «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами». Управлять ими будет Министерство топлива и энергетики Крыма.

«Собственностью Республики Крым являются движимое и недвижимое имущество публичного акционерного общества "Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», расположенное на территории Республики Крым, ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, вошедшее и не вошедшее в уставный капитал Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, в том числе государственное (Украины) имущество, переданное ему в пользование и находящееся на балансовом и забалансовом учете, а также движимое и недвижимое имущество Публичного акционерного общества "Укртрансгаз", расположенное на территории Республики Крым, вошедшее и не вошедшее в уставный капитал ПАО "Укртрансгаз" и находящееся на его балансовом и забалансовом учете, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов», - говорится в постановлении.

Кроме того, постановлением установлено, что собственностью РК является движимое и недвижимое имущество госпредприятия «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», расположенное на территории Республики Крым, «в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящееся на его балансовом и забалансовом учете».

Как сообщал УНИАН, распущенный Верховной Радой Украины парламент Автономной Республики Крым в понедельник провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики. Также предусматривается, что город Севастополь будет иметь особый статус в Республике Крым.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

«Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является одним из крупнейших в отрасли предоставления услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов в Украине. Предприятие предоставляет следующие услуги: работы по перевалке сырой нефти с выполнением условия сохранения качества трех сортов одновременно; работы по перевалке светлых нефтепродуктов с выполнением условия сохранения качества четырех сортов; работы по лабораторным испытаниям моторных топлив и анализа нефти, светлых и темных нефтепродуктов на соответствие требованиям государственных стандартов и действующих нормативных документов.

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