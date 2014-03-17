Российская «Альфа-групп» покупает нефтегазовую «дочку» немецкой RWE

Одна из крупнейших финансово-промышленных групп России - компания «Альфа-групп», через свою дочернюю компанию LetterOne, за 5,1 млрд евро покупает 100% пакет акций нефтегазодобывающего подразделения немецкой компании RWE, одного из потенциальных поставщиков газа в Украину.

«Это соглашение создает возможность для LetterOne сделать свой первый стратегический шаг для входа в нефтяную и газовую отрасль»,- говорится в сообщении LetterOne.

В тоже время, как сообщает RWE, в сделку входит также и обязательство LetterOne погасить 600 млн евро долга нефтегазодобывающей компании.

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Справка УНИАН. В сентябре прошлого года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали соглашение о поставках газа в Украину и хранении газа в украинских подземных хранилищах газа. Общий объем поставок газа в рамках контракта составляет 5 млрд кубометров в год.

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RWE Dea AG - нефтегазодобывающее подразделение одной из крупнейших немецкий энергетических компаний RWE. Компания обладает более 190 лицензиями на добычу нефти и газа в 14 странах. Также компания управляет подземными хранилищами газа в Германии.