Облгазы обязали устранить посредников и снизить расходы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики обязала областные газоснабжающие предприятия устранить посредников из процесса закупок ресурсов и снизить расходы, сообщает пресс-служба НКРЭ.

«Принять меры для вывода посредников из процесса поставки материально - технических ресурсов, услуг производственного и непроизводственного характера», - говорится в сообщении.

Также НКРЭ обязала облгазы обеспечить пересмотр условий заключенных договоров на поставку материально - технических ресурсов и услуг в части снижения цен закупок ресурсов и услуг. При этом газоснабжающие предприятия должны будут соответственно снизить тарифы транспортировки природного газа по распределительным трубопроводам.

Кроме того, НКРЭ требует также сократить закупки легковых автомобилей, обслуживающих аппараты предприятий, мебели, вычислительной техники, ремонтов офисных помещений, средств мобильной связи и т.д.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля в ближайшее время намерено вплотную заняться анализом работы энергетических компаний. В частности, планирует убрать сомнительных участников договоров по добыче сланцевого газа на Юзовском и Олесском месторождениях, которые разрабатываются американскими нефтегазовыми компаниями Shell и Chevron. Также посредники будут исключены из операций по поставкам угля на теплоэлектростанции. Уже поручено руководителям госшахт совместно с госпредприятием «Уголь Украины» до 21 марта т.г. пересмотреть все контракты на поставки обогащенного угля.