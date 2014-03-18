На рынке нефти неопределенность на фоне введения санкций в отношении России

На мировых торгах во вторник, 18 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне введения странами Запада экономических санкций в отношении России.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,30% - до 106,56 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,90%, до 98 долларов за баррель, передает Bloomberg.

17 марта страны Евросоюза решили ввести санкции в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины» - им запретят въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций в отношении высокопоставленных российских политиков. Фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и собственность будут блокированы.

Эксперты считают, что санкции не будут иметь влияния на поток нефти из России, но это может ослабить российскую экономику.