«Нафтогаз» требует, чтобы «Черноморнефтегаз» вернул 11,6 млрд гривень

НАК «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует возврата 11,614 млрд грн от крупного добытчика газа госкомпании «Черноморнефтегаз», над которой самопровозглашенные власти Крыма установили контроль.

Об этом говорится в материалах восьми судебных исков, поданных «Нафтогазом» в хозсуд АР Крым 6 и 7 февраля 2014 года.

Согласно документам, «Нафтогаз» требует от «Черноморнефтегаза» расплатиться по кредитам, которые были предоставлены крымской компании на протяжении 2009-2012 гг.

Кредиты предоставлялись на беспроцентной основе с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности.

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Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению.

Однако «Черноморнефтегаз» подал ряд встречных исков с требованием пролонгировать кредитные соглашения еще на год, до конца 2014 года.

Судебные тяжбы двух компаний в украинских судах продолжаются и по сей день.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.