Статданные из США обвалили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 19 марта, цены на нефть снижаются на фоне статданных о запасах топлива в США.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,01% - до 106,78 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,28% - до 99,42 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщил API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 марта, выросли на 5,92 миллиона баррелей, что выше прогнозов аналитиков.

Рынок ожидает публикации в среду аналогичной статистики от Минэнерго США. Как отмечают эксперты, данные по запасам топлива указывают на то, что цены в течение следующей недели будут снижаться.