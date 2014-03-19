США активизируют диверсификацию источников энергии в странах Балтии

Вице-президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут работать над диверсификацией источников энергии в странах Балтии и рассмотрят возможность передислокации сухопутных и военно-морских сил в этом регионе для учений, сообщает «Газета.Ru».

Соответствующее заявление Байден сделал по итогам встречи с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом в Варшаве. Также он подчеркнул, что его страна по-прежнему намерена поддерживать своих партнеров по НАТО в случае военной агрессии против них.

В свою очередь Ильвес заявил в ходе совместной пресс-конференции с Байденом, что ответ Евросоюза на вмешательство России в дела Украины «не должен касаться цены на газ».