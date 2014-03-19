Углегорская ТЭС запустила восстановленный после аварии третий энергоблок

Углегорская теплоэлектростанция запустила энергоблок №3, восстановленный после пожара, случившегося весной 2013 года, говорится в сообщении компании «Спецэнергомонтаж», занимавшейся восстановлением станции.

«В 6 часов 21 минуту блок №3 включен в сеть. Механическая часть третьего блока сильнее пострадала от пожара, чем оборудование первого и четвертого энергоблоков, поэтому его восстановление потребовало больше времени. Как и предыдущие блоки, он оборудован цифровой АСУ ТП», - цитирует пресс-служба заместителя технического директора по строительству компании «Спецэнергомонтаж» Олега Закшевского.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции, входящей в госкомпанию «Центрэнерго», произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».