«Галнафтогаз» за год увеличил прибыль на 6%

Концерн «Галнафтогаз», владелец одной из крупнейших в Украине сети АЗС «ОККО», в 2013 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 6% - до 403,809 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании о созыве 24 апреля 2014 года собрания акционеров.

Согласно сообщению, активы компании за прошедший год выросли по сравнению с 2012 годом до 6,504 млрд грн с 6,189 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании за 2013 год сократилась по сравнению с 2012 годом до 0,845 млрд грн с 1,122 млрд грн. Долгосрочные обязательства компании в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом до 2,126 млрд грн с 2,273 млрд грн, а текущие — выросли до 1,047 млрд грн с 0,967 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в конце прошлого года организовал синдицированный кредит в объеме 80 млн долл. концерну «Галнафтогаз».

Сеть автозаправочных станций «ОККО» в 2014 году планирует открыть до 50 новых пунктов заправок сжиженным газом.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).