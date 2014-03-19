Украина будет судиться за право собственности на «Черноморнефтегаз»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан обещает судиться в международных судах за собственность крупного добытчика газа - компании «Черноморнефтегаз», контроль над которой установили самопровозглашенные власти Крыма.

«Что касается «Черноморнефтегаза», то компания «Нафтогаз Украины» туда вложила где-то 12 миллиардов гривень инвестиций. Конечно, если что-то произойдет, мы будем, естественно, судиться в международных судах, потому что это наша собственность, вложены деньги, кредиты и т.д», - сказал Продан в интервью журналу «Публичные люди».

Также министр сообщил, что Украина продолжает еженедельно выплачивать по 100 млн долл. «Газпрому» за потребленный ранее газ.

«Мы практически каждую неделю продолжаем выплачивать по 100 миллионов долларов долга, сейчас платим за февраль – и долга осталось 320 миллионов», - сказал Продан.

Кроме этого, министр высказал сомнение по поводу сохранения Россией 100 долл. скидки на газ в рамках Харьковского соглашения от 2012 года.

«Скидка в 100 долларов была связана с пребыванием флота Российской Федерации на нашей территории. Теперь, когда обстоятельства изменились, - большой вопрос, возможна ли она будет в дальнейшем. Следовательно, мы должны искать ресурсы», - отметил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует возврата 11,614 млрд грн от крупного добытчика газа госкомпании «Черноморнефтегаз».

«Нафтогаз» требует от «Черноморнефтегаза» расплатиться по кредитам, которые были предоставлены крымской компании на протяжении 2009-2012 гг.

Кредиты предоставлялись на беспроцентной основе с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.