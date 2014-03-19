Shell вышла из переговоров по добыче газа на шельфе Черного моря

Компания Shell вышла из переговорного процесса касательно соглашения о разделе продукции по Скифскому участку.

Информацию об этом подтвердили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Харьковской и Донецкой областях.

«Мы подтверждаем, что в январе Shell вышла из переговорного процесса касательно СРП по Скифскому участку. Shell ожидала, что подписание СРП состоится в 2012 или 2013 году. К сожалению, достичь этого не удалось. В связи с этим Shell решила сосредоточить свои усилия и капитал на других возможностях в нашем портфолио мировых проектов», - отметили в компании.

При этом в пресс-службе Shell подчеркнули, что это решение никак не влияет на другие проекты компании, в том числе в Восточной Украине.

«Это решение не влияет на другие проекты Shell в Украине, в том числе на проекты по разведке природного газа из уплотненных песчаников в Восточной Украине. Мы по-прежнему нацелены на разработку углеводородных ресурсов Украины экологически, социально и экономически ответственным образом», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

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В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

