Киев будет погашать долг перед «Газпромом» за средства МВФ
Долг перед «Газпромом» за 2013 год составляет 1,4 млрд долл.
Задолженность Украины за газ перед российским «Газпромом» составляет 1,4 млрд долл. за 2013 год и 296,3 млн за февраль 2014 года, и Киев собирается расплатиться за него средствами, которые планирует получить от Международного валютного фонда.
Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, прибыв на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.
"Мы погасили 1,5 млрд долл. за газ, потребленный в прошлом году. Остается еще 1 млрд 400 млн долл. долга за 2013 год и 296,3 ммлн за февраль этого года. То есть, вместе 1,7 млрд долл.", - сказал Продан.
"Была у нас надежда на второй транш российского кредита, чтобы погасить этот долг, но деньги не поступили. Потому ищем, как погашать этот долг. Будем использовать средства МВФ и проведем также тарифную реформу, чтобы ликвидировать разрыв на цену на газ для теплокоммунэнерго. Реформа будет постепенной. После этой реформы появится ресурс для постоянных расчетов за газ без задержек", - прибавил министр.
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Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.
В связи с этим российский газовый монополист с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.
Напомним, что 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева.
Правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.
При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.