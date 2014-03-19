Киев будет погашать долг перед «Газпромом» за средства МВФ

Задолженность Украины за газ перед российским «Газпромом» составляет 1,4 млрд долл. за 2013 год и 296,3 млн за февраль 2014 года, и Киев собирается расплатиться за него средствами, которые планирует получить от Международного валютного фонда.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, прибыв на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Мы погасили 1,5 млрд долл. за газ, потребленный в прошлом году. Остается еще 1 млрд 400 млн долл. долга за 2013 год и 296,3 ммлн за февраль этого года. То есть, вместе 1,7 млрд долл.", - сказал Продан.

"Была у нас надежда на второй транш российского кредита, чтобы погасить этот долг, но деньги не поступили. Потому ищем, как погашать этот долг. Будем использовать средства МВФ и проведем также тарифную реформу, чтобы ликвидировать разрыв на цену на газ для теплокоммунэнерго. Реформа будет постепенной. После этой реформы появится ресурс для постоянных расчетов за газ без задержек", - прибавил министр.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта «Газпром» заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ составляет 1,89 млрд долл.

В связи с этим российский газовый монополист с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.

Напомним, что 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда под руководством Николая Георгиева.

Правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог в конце февраля – сразу же после утверждения нового состава Кабинета министров. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.