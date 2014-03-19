В Кабмине заявили о желании сделать Украину энергетическим хабом Европы

Украина хочет стать энергетическим хабом Европы и готова сберегать в своих хранилищах на западе страны до 15 миллиардов кубометров газа для европейских энергетических компаний.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, который прибыл на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Наше виденье, наша стратегия - это создание энергетического хаба в Украине. Все будет зависеть от позиции европейских энергетических операторов. Нужно внедрять схемы виртуального реверса, чтобы закачивать газ и делать его замещение, и чтобы операторы потом согласовывали поставки газа в разные части Европы", - сказал Продан.

"Мы предлагаем европейским компаниям использовать украинские хранилища и хранить в них до 15 миллиардов кубических метров газа, которой использовать для Европы в нужный период", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Продан сообщал, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE по поставкам газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии – Украина может получить порядка 10 млрд кубометров.

Российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.