Министр подсчитал, что цена российского газа для Украины без скидки составит $378

Если Россия не сохранит скидку на газ для Украины во втором квартале этого года, то его цена для Киева будет составлять 378 долл. за тысячу кубометров, что, однако, не является катастрофой.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, прибыв на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Если не будет скидки, а «Газпром» не очень хочет ее сохранить, то цена газа для Украины будет составлять 378 долларов за тысячу кубометров. Это близко к средней цене европейского газа. Цена спотового газа в Европе составляет от 350 до 400 долларов. Я считаю, что это не катастрофа", сказал Продан.

По его словам, в 2014 году Украина импортирует в целом 27-29 миллиардов кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,89 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.