Конкурс на проект завода по газификации угля в Украине не состоялся
На участие в конкурсе было подано меньше двух предложений.
Госкомпания «Газ Украины», находящаяся в стадии реорганизации в предприятие «Синтез-Газ Украина», отменила тендер на проектирование завода по газификации угля.
Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, тендер отменен из-за того, что на участие в конкурсе было подано меньше двух предложений.
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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) на сумму 3,656 млрд долларов для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.
В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.
Госкомпания "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.