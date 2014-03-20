Нефть дорожает на статданных из США

На мировых торгах в четверг, 20 марта, цены на нефть растут после публикации данных по запасам топлива в США.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,26% - до 106,13 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,36% - до 100,73 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 14 марта, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 375,9 миллиона баррелей, что выше прогнозов аналитиков.

Рынок обратил внимание на новость о том, что Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение сократить с апреля объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 55 миллиардов долларов с 65 миллиардов долларов ежемесячно, сохранив базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых.

Эксперты полагают, что цены будут держаться на отметке выше 100 долларов за баррель и будут продолжать расти до конца месяца.