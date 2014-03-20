"Газпром" рассматривает сценарий повышения цены на газ для Украины до $500

"Газпром" уже подсчитывает возможную цену на газ для Украины. В апреле она может составить от $360 до $500 за 1 тыс. куб. м, в зависимости от итогов переговоров с Киевом, пишут "Известия".

По прогнозам главы Российского газового общества, депутата Госдумы Павла Завального, после отмены скидки, вызванной несвоевременными расчетами и ростом долговой нагрузки Украины за потребленный российский газ, цена с апреля 2014 года вырастет до $360–370 за 1 тыс. куб. м. Однако в случае радикального сценария — передела российской собственности на территории страны, - цена может подскочить и до $450–500 за 1 тыс. куб. м газа. Такой пересмотр возможно будет сделать, отменив действия Харьковских соглашений 2010 года, согласно которым Россия имеет право предоставлять скидку на газ для Украины до $100 за 1 тыс. куб. м за право пребывания российского флота на территории Крыма.

Напомним, в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что если Россия не сохранит скидку на газ для Украины во втором квартале этого года, то его цена для Киева будет составлять 378 долл. за тысячу кубометров, но это не является катастрофой.

Пока «Газпром» занял выжидательную позицию. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, цена газа для Украины на II квартал текущего года будет определена без учета скидки, о которой стороны договорились в конце декабря 2013 года.

"Сумма долга «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет около $1,8 млрд, за последнюю неделю марта принципиально она не поменялась. В нашей позиции нет изменений о взаимодействии с «Нафтогазом»: мы по-прежнему ждем оплаты за поставки газа. Новую цену на газ для Украины рассчитают, исходя из совокупной стоимости корзины нефтепродуктов за I квартал - с января по март, по формуле, прописанной в контракте", - сказал «Известиям» Сергей Куприянов.

Эксперты резкого роста цены на газ для Украины не ожидают. По их словам, «Газпром» всё же дорожит своим крупным клиентом и не будет предоставлять нереальные условия покупателю. Однако никто из них не видит возможности сохранения текущей цены на газ в $268,5 за 1 тыс. куб. м.