МБРР предоставит Украине $382 млн для модернизации теплоснабжения

Правительство намерено в ближайшее время возобновить переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно привлечения займа в размере 382 млн долл. для модернизации систем теплоснабжения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства – вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По его словам, Кабмин одобрил проект распоряжения о привлечении ссуды от МБРР для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» в размере до 382 млн долл.

Гройсман также поинформировал, что Кабмин одобрил проект распоряжения президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с МБРР. Сообщается, что документ, после прохождения необходимых формальных процедур, предусмотренных законодательством, будет подписан и.о. президента Украины Александром Турчиновым.

Пресс-служба Минрегиона напомнила, что переговоры с МБРР должны были состояться раньше, однако их проведению помешала нестабильная ситуация в Украине.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года правительство заявило о намерении привлечь 382 млн долл. от МБРР и «Фонда чистых технологий» банка для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

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Сообщалось, что в рамках реализации проекта банк выделит для предприятий-участников 332 млн долл. под 0,59% годовых сроком на 18 лет с «платежными каникулами» на 5 лет. Еще 50 млн долл. выделит «Фонд чистых технологий» МБРР под 0,75% годовых сроком на 20 лет с «платежными каникулами» на 10 лет.

Для участия в проекте МБРР и Минрегион отобрали 10 предприятий теплокоммунэнерго «Винницагортеплоэнерго», «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.), «Харьковские тепловые сети», «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», «Николаевоблтеплоэнерго», «Херсонтеплоэнерго», «Днепротеплоэнерго», «Кировоградтепло», «Донецкгортеплосеть» и «Черниговская ТЭЦ».

По предварительным подсчетам, реализация проекта позволит сократить потребление газа на 3,2% (47 млн куб. м/год), а производственные затраты предприятий – на 11% (467 млн грн/год).