Британцы предлагают снизить газовую зависимость ЕС от России

Правительство Великобритании обратилось к лидерам стран-член Европейского союза с предложением поддержать план энергетической безопасности, в рамках которого предполагается в течение 25 лет увеличить импорт газа из новых источников, в том числе сланцевого газа из США и природного газа из Ирака, пишут "Вести.ru".

В документе, разосланном во все европейские столицы в преддверии саммита, который должен стартовать в четверг, 20 марта, говорится о необходимости ускорения темпов строительства трубопровода через Азербайджан и Турцию, по которому газ будет поставляться в Европу из Каспийского моря, в обход российской территории.

Британская сторона указывает на кризис в отношениях между Западом и Россией, в условиях которого контролируемый российским правительством "Газпром" сократил поставки в результате непогашенных долгов.

“Кризисы на Украине в 2006, 2009 и недавние события неоднократно демонстрировали необходимость обеспечения условий, при которых Европа не будет чрезмерно зависима от ограниченного числа ресурсов и подвержена внешнему давлению”, - говорится в предложении.

Швеция и Дания также присоединились к предложению Великобритании по снижению зависимости ЕС от России. Дания призывает Европейскую комиссию в течение трех месяцев провести глубокое исследование по энергетической безопасности ЕС.