«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» 1 млрд гривен кредита

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, возьмет у «Ощадбанка» кредит на сумму 1 млрд грн для осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлекает две кредитные линии по 500 млн грн каждая сроком на один год.

Конечный срок заключения договора — 16 апреля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на сумму 800 млн грн, а в октябре прошлого года — на 500 млн грн.

Государственное предприятие «Энергорынок» за январь-сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% - до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный период прошлого года. В тоже время, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.



