Нефть резко подешевела на статистике из США

На мировых торгах в пятницу, 21 марта, цены на нефть снижаются на фоне увеличения запасов сырья в США до максимального уровня с ноября прошлого года.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,36% - до 106,07 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,65% - до 98,26 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США, как сообщило Министерство энергетики в среду, за неделю, завершившуюся 14 марта, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 375,9 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков, рост запасов несет негатив на рынок. Даже если возникнут какие-то перебои в связи с ситуацией в Украине, этот фактор не сможет существенно повлиять на поставки.