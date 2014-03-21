У Путина заявляют, что скидка для Украины "больше не существует"

После присоединения Крыма к России «такого понятия, как скидка на газ для Украины за базирование Черноморского флота, больше не существует. Теперь она не может применяться ни де-юре, ни де-факто», сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в случае возврата к ценообразованию на газ с Украиной по контракту от 2009 года дополнительное соглашение к нему, подписанное с Виктором Януковичем по флоту, будет считаться недействительным.

Источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», говорит, что компания может сама отменить только декабрьскую скидку, которая является корпоративной. Харьковская скидка — межправительственная, «Газпром» имеет к ней косвенное отношение и является лишь исполнителем, пояснил он.

Чтобы «Газпром» мог предоставить скидку за флот, в апреле 2010 года было принято постановление правительства № 291, которое на $100 снизило экспортную пошлину на газ при поставке в Украину.

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«Газпром» пропорционально снизил цену, т. е. саму скидку оплачивает российский бюджет. Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича отказалась комментировать дальнейшую судьбу этого постановления.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, просроченная задолженность Украины составляет 1,89 млрд долл.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.