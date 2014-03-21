Будущее "Южного потока" весьма мрачно, считает глава итальянской компании Eni

Италия может прожить без российского газа, если поставки приостановят из-за санкций в отношении России, заявил в парламенте Италии глава итальянской нефтегазовой компании Eni Паоло Скарони, передают Вести Экономика.

"Российский газ занимает только около 30% нашего потребления. Мы могли бы жить, не покупая газ у России", - отметил Скарони.

В связи с кризисом в Украине "мы в состоянии обеспечить поставки". У Италии в этом смысле большая степень свободы, чем у других государств. Но "такое положение дел нам не нравится, поскольку мы будем на пределе и цены неизбежно вырастут", - считает он.

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Проект TAP даст Италии новый источник газа - Азербайджан, подчеркнул глава Eni. Что касается проекта "Южный поток", то его будущее весьма мрачно, заявил Скарони. По его мнению, власти Европы могут "поставить под вопрос" выдачу разрешений на строительство трубопровода.

В 2013 году "Газпром" поставил в Италию 25,33 млрд куб. м газа, обеспечив 37% потребления (68,7 млрд куб. м) страны.