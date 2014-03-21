Евросоюз к июню подготовит план снижения зависимости от российского газа

Саммит глав государств Евросоюза (ЕС) рассчитывает, что Еврокомиссия (ЕК) разработает к июню текущего года план сокращения зависимости региона от импорта энергии, свидетельствует проект решений саммита, проходящего в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Совет призывает Еврокомиссию провести глубокое исследование энергетической безопасности ЕС и представить к июню 2014 года комплексный план сокращения энергетической зависимости ЕС", - говорится в документе.

Ранее дипломатические источники в ЕС сообщили, что главы государств обсудят зависимость региона от импорта энергоресурсов в контексте развития событий вокруг Украины и безопасность поставок в Европу.

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Россия является одним из крупнейших поставщиков энергии в ЕС. Российский газ в Европу идет, в частности, транзитом через Украину. Ранее еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер говорил, что Еврокомиссия не волнуется за безопасность поставок российского голубого топлива в ЕС в связи с событиями в Украине.

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Со своей стороны министр энергетики РФ Александр Новак во вторник заявил, что надеется избежать транзитных газовых войн с Украиной.