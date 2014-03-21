Бывший посол США: Украине рано говорить о потере “Черноморнефтегаза”

Специальный посланник и координатор Государственного департамента США по вопросам международной энергетики, бывший посол США в Украине Карлос Паскуаль считает преждевременным говорить о потере Украиной компании “Черноморнефтегаз” и Азово-Черноморского шельфа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посланник заявил на брифинге.

“Как вы знаете, Запад пока еще не признал аннексию Крыма. Белый дом, Европейский Союз объявили о санкциях против России. И со временем эти санкции могут наращиваться. А относительно континентального шельфа, каким будет его статус, об этом говорить еще рано. Потому что когда мы начнем разговоры об этом, то это будет значить, что мы признаем аннексию Крыма. Этот вопрос должен быть решен со временем”, - сказал Паскуаль.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

Читайте также«Нафтогаз» требует, чтобы «Черноморнефтегаз» вернул 11,6 млрд гривень

19 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что буровые крупного украинского добытчика газа - компании "Черноморнефтегаз" в Крыму захватили люди, вооруженные автоматами Калашникова.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом крупного добытчика газа - компании «Черноморнефтегаз», контроль над которой установили самопровозглашенные власти Крыма.