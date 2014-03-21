Снятие санкций с Ирана не повлияет на рынок нефти - эксперт

Об этом заявил на брифинге специальный посланник и координатор Государственного департамента США по вопросам международной энергетики, бывший посол США в Украине Карлос Паскуаль.

«Эмбарго было введено, потому что со стороны Ирана была угроза международной безопасности, что он будет использовать свои ядерные мощности для создания ядерного оружия. Сейчас переговоры с Ираном по этому поводу продолжаются, но пока еще нет предложения снять эмбарго, - сказал Паскуаль. - Но давайте посмотрим на объемы нефти, которую на сегодняшний день Иран экспортирует. Это около миллиона баррелей в день. Иран имеет возможность экспортировать 2,5 миллиона баррелей в день».

«Если мы посмотрим, то увидим, что 2,5 года тому назад цена на нефть была такая же, как сейчас. То есть рынок нефти сам себя балансирует, и зависит от спроса и предложения. С позиции сегодняшнего дня, можно сказать, что эмбарго повлияло очень мало на глобальные цены на нефть на протяжении последних двух лет”, - сказал Паскуаль.

Справка УНИАН. Западные государства неоднократно применяли ограничительные меры в отношении Ирана из-за расконсервирования страной ядерной программы. Европейский Союз применял нефтяное эмбарго, а США - финансовые санкции: против банков, компаний и физических лиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью. Санкции также распространялись на компании, сотрудничающие с иранской топливной индустрией, в частности, предоставляющие Ирану нефтяные танкеры или страхующие принадлежащие Ирану танкеры.

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Продажа нефти является главной статьей дохода иранского бюджета. После вступления в силу нефтяного эмбарго местная нацвалюта - риал - подешевела в три раза, а финансовые потери Ирана от санкций на сегодняшний день исчисляются десятками миллиардов долларов.

Иран является вторым крупнейшим производителем нефти в числе членов ОПЕК после Саудовской Аравии, ежегодно получая от экспорта нефти 71,6 млрд долларов. По общим объемам экспорта нефти Иран занимает третье место после Саудовской Аравии и России. Крупнейшим потребителем иранского «черного золота» является Китай, на чью долю приходится 20% экспорта.

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