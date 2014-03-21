«Киевэнерго» за год заработало 1 млрд грн

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в 2013 году уменьшила чистую прибыль, по сравнению с 2012 годом на 57,7% - до 1,004 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила финансовый директор «Киевэнерго» Татьяна Грязнова.

По ее словам, компания в 2013 году снизила объемы производства электроэнергии на 29% по сравнению с 2012 годом – до 3,325 млрд кВт\ч. «При этом рост задолженности потребителей за электроэнергию в 2013 году составил 8,4 млн грн и достиг 595 млн грн. А рост задолженности за тепловую энергию – на 224,2 млн грн - до 1,74 млрд грн», - сообщила Грязнова.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).