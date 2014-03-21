В Кабмине заверили, что выполнят все обязательства перед компанией Shell

Правительство Украины выполнит все обязательства страны перед американской нефтегазовой компании Shell в рамках подписанных контрактов, заявил министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник в ходе встречи с главой компании Shell в Украине Грехемом Тайли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкологии.

«Соглашения, которые были заключены от имени нашего государства, остаются в силе, и Украина будет выполнять взятые на себя обязательства», - цитирует министра пресс-служба.

Мохник отметил, что главными задачами правительства сегодня является утверждение новых правил разработки нефтегазовых месторождений, что позволит общественности отслеживать экологическую обстановку в процессе работы инвестора.

«Есть определенные опасения общественности относительно возможных экологических последствий разработки нетрадиционных углеводородов в Украине. Вопросы, в первую очередь, возникают из-за неосведомленности людей по поводу целого ряда законов, четко регулирующих эту деятельность, - отметил Мохник. - Сейчас очень остро стоит вопрос донесения этой информации до общества, ибо в противном случае возникает много недоразумений, которые в итоге могут негативно отразиться на сотрудничестве между Украиной и инвесторами».

Министр также отметил, что в ближайшие планы правительства входит усовершенствование законодательства в сфере разведки и добычи углеводородов, особенно нетрадиционных.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) газоносным площадям. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

24 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади. Договор заключен на 50 лет.

Ранее встречу с главой компании Shell в Украине также провел министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Он подтвердил заинтересованность в успешной деятельности компании «Шелл» в Украине по разработке месторождений нетрадиционных углеводородов и заверил в предоставлении правительством Украины всесторонней поддержки деятельности компании.