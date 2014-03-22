Яценюк: цена российского газа с апреля может вырасти до $500

Цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долл. за тысячу кубометров, но правительство предпримет все необходимые меры для снижения зависимости нашей страны от российского топлива, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в видеообращении, размещенном на его персональной странице в социальной сети Facebook.

«Есть полная и тотальная энергетическая зависимость Украины от Российской Федерации. В том, что россияне поступят так, как они поступили, у меня не было сомнений. Сначала они дали политическую взятку, когда дали скидку на цену на газ в 268 долл. Эти скидка будет действовать до 1 апреля», - сказал Яценюк. ПО его словам, «с 1 апреля Россия, из-за того что осуществила вооруженный грабеж Украины и, таким образом, фактически нарушила наши двусторонние соглашения, хочет поднять цены на газ почти вдвое. Речь идет про цену почти в 500 долл. за тысячу кубометров».

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При этом Яценюк подчеркнул, что пока Украина не сможет полностью отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе, потому что «в последние годы не было сделано ничего, чтобы диверсифицировать поставки газа».

«Вместе с тем, есть вариант, как получить газ из стран ЕС. Это так называемый реверсный поток. Но для этого (организации потока - УНИАН) нужно решение одной страны ЕС, которая, к сожалению, тоже зависима от России, и Россия тоже давит на страны ЕС. Если мы добьемся, чтобы реверс состоялся, то цена газа будет на 100-150 долл. дешевле российского. И Россия это знает, и продолжит давление», - предположил премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, помимо реверса есть еще план нарастить собственную добычу – на 30% за два года. «Если мы инвестируем в собственную добычу, сможем нарастить добычу на 30%. Сейчас Украина сама добывает 21 млрд кубометров газа, плюс 30% за два года – это серьезная цифра», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, он отметил, что в планах Кабмина – увеличение производства электроэнергии, а также всеобъемлющая работа по привлечению инвесторов для добычи сланцевого газа при условии сохранения всех экологических требований и норм.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью УНИАН заявлял о том, что если Россия не сохранит скидку на газ для Украины во втором квартале этого года, то его цена для Киева будет составлять 378 долл. за тысячу кубометров, что, однако, не является катастрофой.



