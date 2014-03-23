В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения не ранее 1 мая
15:05, 23 марта 2014Энергетика
0
Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан прогнозирует, что цены на газ для населения поднимут не ранее 1 мая.
Цены для населения поднимут не раньше мая
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Кабинета министров.
«С 1 апреля это технологически сделать невозможно, это возможно с 1 мая, не ранее», - сказал Продан.
Читайте такжеЯценюк: цена российского газа с апреля может вырасти до $500
По его словам, сейчас идет согласование с Международным валютным фондом, насколько будут повышены цены.
Продан добавил, что повышение будет поэтапным и может быть растянуто до 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter