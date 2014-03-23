В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения не ранее 1 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Кабинета министров.

«С 1 апреля это технологически сделать невозможно, это возможно с 1 мая, не ранее», - сказал Продан.

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По его словам, сейчас идет согласование с Международным валютным фондом, насколько будут повышены цены.

Продан добавил, что повышение будет поэтапным и может быть растянуто до 2017 года.